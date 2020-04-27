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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Израиль ударил по Дамаску ракетами

Силовые структуры » Министерство обороны

Ракетный удар по провинции Дамаск нанесли военные Израиля. Три человека погибли.

О ЧП сообщает государственное агентство Сирии САНА.

"Три мирных жителя погибли и четверо получили ранения в результате полученных осколочных ранений от ракетного удара Израиля по жилым домам в поселениях Худжейра и Адлия в провинции Дамаск", — говорится в сообщении СМИ.

Между тем Россия и Турция продолжают совместное патрулирование территории в Сирии. За сутки ни разу не было нарушено перемирие.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, (их) не зафиксировано. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", — сообщается на сайте Минобороны России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за последний месяц властям Сирии добровольно сдались 27 боевиков. Сейчас в стране действует амнистия для тех, кто самостоятельно признается в совершенных преступлениях. Соответствующий указ президент Сирии Башар Асад подписал 22 марта.

Темы сирия турция россия дамаск израиль перемирие ракетный удар
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