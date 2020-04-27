Израиль ударил по Дамаску ракетами

Ракетный удар по провинции Дамаск нанесли военные Израиля. Три человека погибли.

О ЧП сообщает государственное агентство Сирии САНА.

"Три мирных жителя погибли и четверо получили ранения в результате полученных осколочных ранений от ракетного удара Израиля по жилым домам в поселениях Худжейра и Адлия в провинции Дамаск", — говорится в сообщении СМИ.

Между тем Россия и Турция продолжают совместное патрулирование территории в Сирии. За сутки ни разу не было нарушено перемирие.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, (их) не зафиксировано. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано", — сообщается на сайте Минобороны России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за последний месяц властям Сирии добровольно сдались 27 боевиков. Сейчас в стране действует амнистия для тех, кто самостоятельно признается в совершенных преступлениях. Соответствующий указ президент Сирии Башар Асад подписал 22 марта.