Министр МЧС Зиничев предложил ужесточить наказание поджигателям

Министр МЧС России Евгений Зиничев доложил президенту о ситуации с лесными пожарами и предложил ужесточить наказание нарушителям требований пожарной безопасности.

По словам министра, в настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке.

"По состоянию на 27 апреля, в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае — в 3 раза, в Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза", — доложил Зиничев президенту России Владимиру Путину в ходе совещания, которое состоялось в понедельник.

Традиционно одна из главных причин возгораний - поджоги сухой травы и неосторожное обращение с огнем. Глава МЧС предложил ужесточить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

"Из года в год горят одни и те же населенные пункты. Предлагаю рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее значительное распространение огня, значительный ущерб или, тем более, гибель людей", — сказал глава МЧС.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в настоящий момент на территории страны действуют 107 очагов лесных пожаров.