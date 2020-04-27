Пять боеприпасов времен войны обезвредили в Калининграде

В минувшие выходные в пригородном поселке и садовом обществе рядом с Калининградом было обнаружено пять неразорвавшихся мин и снарядов времен Великой Отечественной войны.

Пять артиллерийских боеприпасов времен войны обезвредили специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

"В минувшие выходные военные инженеры обезвредили 4 артиллерийских снаряда калибра 76-мм на территории СНТ "Радуга" в Калининграде, одна 82-мм минометная мина была вывезена с территории поселка Прегольский ГО "Город Калининград". Все найденные боеприпасы доставлены на военный полигон Балтийского флота, где будет уничтожены методом подрыва", — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

С начала текущего года саперы инженерного полка Балтийского флота уже обезвредили более тысячи различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В 2019 году подобных находок на территории Калининградской области было сделано около 7,5 тысяч.

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