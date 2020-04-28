Летчики Балтийского флота отработали нанесение ударов по надводным целям. Учение проходило на морских полигонах в Балтийском море.
В общей сложности в тренировках приняли участие около десяти самолетов авиасоединения Балтийского флота.
"Согласно плану учений, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в ходе плановых тренировок отработали условное нанесение ударов авиационными средствами поражения по надводным целям в морских полигонах в Балтийском море", — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.
Под прикрытием звена истребителей Су-27 пилоты выполнили перелет в заданный квадрат морского полигона и отстрелялись по мишеням, имитирующим отряд кораблей условного противника.
"Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа, боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника", — добавили в пресс-службе Балтийского флота.
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