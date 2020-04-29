К призыву готовы: военные химики обработали все военкоматы Москвы

Бойцы подразделений радиационной химической и биологической защиты Западного военного округа обработали все места сбора призывников в военкоматах Москвы.

"Всего было обработано свыше 10 тысяч квадратных метров. Во все военкоматы города Москвы поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу", — сообщили в пресс-службе ЗВО.

Во все пункты призыва поставлены бесконтактные термометры и наборы личной гигиены. Подготовлен необходимых запас антисептиков для дезинфекции транспорта, в котором будут перевозить призывников.

Начало работы призывных комиссий военных комиссариатов спланированы с 12 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая, — уточнили в пресс-службе Западного военного округа.

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