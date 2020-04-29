Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

К призыву готовы: военные химики обработали все военкоматы Москвы

Силовые структуры » Министерство обороны

Бойцы подразделений радиационной химической и биологической защиты Западного военного округа обработали все места сбора призывников в военкоматах Москвы.

"Всего было обработано свыше 10 тысяч квадратных метров. Во все военкоматы города Москвы поступили защитные медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего 2020 года призыва граждан на военную службу", — сообщили в пресс-службе ЗВО.

Во все пункты призыва поставлены бесконтактные термометры и наборы личной гигиены. Подготовлен необходимых запас антисептиков для дезинфекции транспорта, в котором будут перевозить призывников.

Начало работы призывных комиссий военных комиссариатов спланированы с 12 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая, — уточнили в пресс-службе Западного военного округа.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Забайкалье армейская авиация принимает участие в борьбе с лесными пожарами. Экипажи вертолетов проводят ежедневный мониторинг лесов с воздуха на предмет возникновения новых очагов возгораний.

Темы москва весенний призыв министерство обороны
Новости Все >
Умер актер фильма "Миллионер из трущоб" Ирфан Хан
ФСБ задержало преступников, вывозивших драгметаллы за рубеж тоннами
Майгурова называют главным кандидатом на пост главы СБР
Китайские врачи: мужчины хуже переносят коронавирус
На Гаити коронавирус приведет к голоду
В РЖД рассказали о необычных вещах, которые теряли пассажиры
Еще 10 тысяч коек развернут в Москве
Дибала не может вылечиться от коронавируса уже полтора месяца
Данные 12 миллионов россиян оказались в открытом доступе
В Индонезии врач скончался от коронавируса накануне своей свадьбы
Последние материалы
Зампред Европарламента: антироссийские санкции неэффективны
В Ногинске мужчина вскрывал банкоматы садовой тяпкой
В Воронежской области двое детей заразились коронавирусом
Огромный астероид сегодня пролетит "неподалеку" от Земли
Чуть меньше 10 тысяч человек больны коронавирусом на Украине
Кто и когда предсказал коронавирус в кино и сериалах
Коронавирус — лакмусовая бумажка мировых процессов
Губернатор Камчатки ушел в отставку по собственному желанию
В Москве проводят больше всего тестов на COVID-19 в мире
Популярное
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких

Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.

Чем нужно питаться при воспалении легких
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Новости Украины
Украинский политолог: Лавров поставил ультиматум Киеву. Давно пора
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Василий Амирджанов Киселев предложил увековечить нацистского генерала Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус: пока еще рано вешать на собак Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
"Без двигуна та прицілу": прообраз "Арматы" нашли в Харькове
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Вашингтон и Сеул уверены: Ким Чен Ын "прячется от коронавируса"
Китайцы мудрые, они найдут решение любой проблемы в своих архивах
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Скандал, где не ждали: в Коммунарке увольняется младший медперсонал
Меры против коронавируса могут стать хуже эпидемии
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Россияне всерьез озабочены пандемией и готовы поддержать карантин
Россияне всерьез озабочены пандемией и готовы поддержать карантин
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Эксперт о тотальном контроле
Диетолог рассказала об опасности ночных перекусов
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
Немецкие врачи позируют голыми в знак протеста против нехватки СИЗ
Валерий Коровин: карантин — хороший повод избавиться от компрадорской элиты
Эдгар Запашный: "Нельзя очеловечивать животных"
Киселев предложил увековечить нацистского генерала
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ