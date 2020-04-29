В честь 75-летия Победы авиационные группы Южного военного округа впервые проведут воздушный парад в городах воинской славы на Северном Кавказе.
"Демонстрационные пролеты авиации пройдут 9 мая в 10:00 по местному времени в Республике Северная Осетия — Алания во Владикавказе и в столице Чеченской Республики городе Грозном. Всего в воздушных парадах примет участие 12 единиц авиационной техники армии ВВС и ПВО", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
В небе над Владикавказом впервые появятся авиационные группы ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник", транспортно-боевых Ми-35 и транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ "Терминатор".
Над Грозным совершат пролет четыре штурмовика Су-25 "Грач" и два транспортно-штурмовых "Терминатора".
Экипажи на боевых машинах уже совершили перелет на аэродром Моздок и приступили к тренировкам, — уточнили в пресс-службе ЮВО.
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