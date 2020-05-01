Для борьбы с коронавирусом в Якутию прибыл борт МЧС

Транспортный самолет ИЛ-76 МЧС России доставил в Якутию группу врачей, медперсонал, технических специалистов и медицинское оборудование.

Решение об отправке самолета было принято на основании обращения руководства Республики Саха в связи с обострением эпидемиологической обстановки и с целью локализации распространения COVID-19.

"Необходимое оборудование для развертывания аэромобильного госпиталя на 30 мест доставлено в Якутию из Хабаровска. В дальнейшем, в первые числа мая, из Хабаровска планируется также доставить оборудование для открытия пункта временного размещения вместимостью до 125 человек. Мобильный госпиталь и ПВР будут развернуты вблизи Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе, где объявлен карантин из-за очага заражения коронавирусом", — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В состав группировки входят специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также личный состав ГУ МЧС России по Республике Саха. Всего задействовано порядка 30 человек, уточнили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Минобороны завершило строительство еще шести инфекционных центров для борьбы с коронавирусом.