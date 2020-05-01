Военные в Новосибирской области получат новые “Линзы”

Два новейших санитарных бронеавтомобиля "Линза" поступят в 2020 году на вооружение 41 общевойсковой армии в Новосибирской области.

Санитарные бронеавтомобили пополнят парк боевых машин подразделений разведки.

Современная техника предназначена для поиска и эвакуации раненых с поля боя и очагов массовых санитарных потерь.

Машина имеет три сиденья для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления для размещения 2-4 носилок.

"В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4×4 из состава семейств "Тайфун". Снаряженная масса автомашины составляет более 15 тонн, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62, а также осколков. Этот бронеавтомобиль также способен защитить пассажиров от взрыва до восьми килограммов тротила под днищем. Максимальная скорость машины достигает 105 км/ч", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

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