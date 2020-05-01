Порядка ста военнослужащих Центрального военного округа и тяжелая техника переброшены в Туву для помощи в тушении природных пожаров.
В Туву из Кызыла и Абакана были передислоцированы бульдозеры Т-170, которые уже проложили порядка 12 километров минерализованных полос вдоль реки Шан в Каа-Хемском районе республики.
Это было сделано, чтобы предотвратить переход огня из тайги к населенным пунктам.
Также помощь в тушении лесных пожаров оказывают около ста военнослужащих Центрального военного округа.
"Соответствующее решение принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола. Уже удалось предотвратить угрозу для поселка Бояровка", — сообщили в пресс-службе ЦВО.
Также для тушения пожаров с воздуха привлечен вертолет Ми-8 АМТШ "Терминатор" с водосливным устройством, который за двое суток сбросил более 80 тонн воды на очаги возгораний в Каа-Хемском и Тандинском районах, добавили в ведомстве.
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