Российские военные вылечили более 60 пациентов в итальянском Бергамо

Российские военные медики вместе с итальянскими специалистами вылечили 62 больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в Бергамо.

"В полевой госпиталь Бергамо на лечение поступило 93 больных с коронавирусной инфекцией, 62 пациента полностью выздоровели и выписаны из госпиталя. Только сегодня выписаны из госпиталя пять человек — это очень хороший показатель", — сообщил старший группы медицинских специалистов Минобороны России в Италии подполковник Александр Юманов.

В полевом госпитале, расположенном в итальянском Бергамо, проходят лечение исключительно больные коронавирусной инфекцией.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале, входят врачи, а также переводчики, которые помогают в общении российским медикам с пациентами и итальянскими коллегами.

Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено более 30 российских военных врачей и медсестер. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены, уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

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