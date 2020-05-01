Военные корабли отстрелялись по учебным целям в Тихом океане

Отряд кораблей Приморской флотилии Тихоокеанского флота выполнил серию ракетных и артиллерийских стрельб по воздушным и береговым целям.

"Две группы кораблей в составе флагмана Тихоокеанского флота ракетного крейсера "Варяг", эскадренного миноносца "Быстрый", больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" выполнили стрельбу из корабельных автоматических пушек АК-130 и АК-100 по береговым целям, скрытым рельефом местности. Мишени имитировали долговременные огневые укрепления и скопление техники условного противника", — сообщили отделе информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Одновременно в Авачинском заливе три малых противолодочных корабля произвели в направлении района учения пуски ракет-мишеней "Саман".

Мишени, которые имитировали полёт противокорабельных крылатых ракет, были обнаружены и атакованы корабельными средствами ПВО, уточнили в ведомстве.

Для отражения атаки крылатых ракет были применены комплексы противовоздушной обороны "Оса", зенитные ракеты комплекса "Кинжал" и шестиствольные автоматические пушки.

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