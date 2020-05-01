Военнослужащие в Туве потушили полосу огня в 25 километров

При поддержке военнослужащих в Республике Тыва удается сдерживать распространение природных пожаров из тайги в направлении населенных пунктов.

За сутки подразделениям Центрального военного округа удалось потушить полосу огня протяженностью 25 км в Каа-Хемском районе Республики Тыва.

Также тяжелая военная техника, которую доставили в район пожаров из Кызыла и Абакана, проложила порядка 35 километров минерализованных полос вдоль реки Шан.

В пресс-службе Центрального военного округа подчеркивают, что военнослужащим приходится работать в гористой местности в условиях сильной задымленности.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на тушение пожаров в Туве привлечены около 100 военнослужащих ЦВО. Уже удалось предотвратить угрозу для поселка Бояровка.

Также для тушения очагов привлекался вертолет Ми-8 "Терминатор" с водосливным устройством, но в данный момент из-за сильного задымления продолжать тушение с воздуха стало небезопасно, — добавили в военном ведомстве.