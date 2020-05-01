При поддержке военнослужащих в Республике Тыва удается сдерживать распространение природных пожаров из тайги в направлении населенных пунктов.
За сутки подразделениям Центрального военного округа удалось потушить полосу огня протяженностью 25 км в Каа-Хемском районе Республики Тыва.
Также тяжелая военная техника, которую доставили в район пожаров из Кызыла и Абакана, проложила порядка 35 километров минерализованных полос вдоль реки Шан.
В пресс-службе Центрального военного округа подчеркивают, что военнослужащим приходится работать в гористой местности в условиях сильной задымленности.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на тушение пожаров в Туве привлечены около 100 военнослужащих ЦВО. Уже удалось предотвратить угрозу для поселка Бояровка.
Также для тушения очагов привлекался вертолет Ми-8 "Терминатор" с водосливным устройством, но в данный момент из-за сильного задымления продолжать тушение с воздуха стало небезопасно, — добавили в военном ведомстве.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.