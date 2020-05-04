Российские военные химики обработали одну из главных больниц Сербии

Расчёты сводного отряда РХБ защиты провели дезинфекцию в инфекционном и пульмонологическом отделениях клинического центра "Сербия", — сообщили в Минобороны РФ.

На данный момент — это главный медицинский центр в стране, где проходят лечение пациенты с тяжелой формой заболевания коронавирусной инфекцией. По этой причине российские специалисты проводят здесь дезинфекцию уже второй раз.

"Мы очень благодарны российским военнослужащим за помощь! С самого начала именно наше медицинское учреждение запрашивало обработку российскими специалистами. Результаты их работы великолепны, в итоге мы запросили повторную обработку", — передает слова начальника инфекционного отделения клинического центра "Сербия" Горана Степановича, пресс-служба Минобороны РФ.

Всего за время пребывания российских военных специалистов в Республике Сербия обработано 156 объектов в 30 городах. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 785 пациентов, инфицированных COVID-19.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские военные специалисты в Италии продезинфицировали еще два медучреждения.