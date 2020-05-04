Военные завершили тушение природных пожаров в Туве

Военнослужащие завершили тушение природных пожаров в Тандинском и Каа-Хемском районах Республики Тыва, с которыми боролись на протяжении недели.

"С 27 апреля в Каа-Хемском районе подразделения горной мотострелковой бригады остановили полосу огня протяженностью 80 км. Для защиты поселка Бояровка создали 3,5 тысячи квадратных метров минерализованных полос. А вдоль 27 км берега реки Шан с помощью бульдозеров Б-170 создали противопожарную полосу для защиты населенных пунктов", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Также в тушении пожаров использовалась авиация: армейский вертолет Ми-8 "Терминатор" сбросил с воздуха более 80 тонн воды на очаги в двух районах республики.

В работах были задействованы более 100 военнослужащих, уточнили в пресс-службе ЦВО.

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