До конца года в войска РФ поступит более 460 новейших БТРов

Более 460 современных бронетранспортёров поступят в распоряжение российских сухопутных войск в этом году.

Речь идет о машинах со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками: БТР-82А и БТР-82АМ.

Бронетранспортеры предназначены для транспортировки бойцов, их огневой поддержки в бою и уничтожения живой силы противника.

"На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно повысить боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка и пулемет. Для повышения разведывательных возможностей и эффективности стрельбы в БТР установлен комбинированный прицел для наводчика со стабилизированным полем зрения. Это позволило повысить эффективность стрельбы бронетранспортера в два с половиной раза и вести прицельный огонь с ходу и в ночных условиях", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Защищенность машины повышена благодаря использованию в бронетранспортере противоосколочной защиты из многослойного синтетического материала на внутренних поверхностях корпуса.

Кроме того, сиденья экипажа и десанта выполнены на специальной подвеске, которая снижает влияние энергии взрыва, добавили в ведомстве.

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