Путин поручил главе Росгвардии закупить машины для нужд ведомства

В среду, 6 мая, во время встречи Владимира Путина с главой Росгвардии Виктором Золотовым, президент поручил заняться вопросом закупки новой техники для нужд ведомства.

Президент попросил руководителя Росгвардии максимально оперативно подготовить и представить правительству заявку на закупку легковых автомобилей и прочей специальной техники для сотрудников спецслужбы, сообщает сайт Кремля.

Владимир Путин напомнил, что поручение об оснащении российских силовых ведомств новой техникой было выдано в том числе и для поддержки отечественного автопрома.

В свою очередь Золотов подтвердил, что потребность в новой технике у ведомства действительно есть, например, нужны автомобили для сотрудников вневедомственной охраны. К настоящему моменту уже закуплено 680 единиц техники, но нужно будет еще.

"Вы сформулируйте, пожалуйста, эту заявку, и по легковым автомобилям, и по специальной технике, и представьте ее в правительство как можно быстрее", — обратился президент к главе Росгвардии.

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