СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса

Двух полковников Вооруженных сил Украины обвиняют в преступлениях против мирного населения Донбасса.

Следственный комитет РФ заочно выдвинул обвинения в отношении полковников Вооруженных сил Украины Алексея Майстренко и Максима Марченко. Оба военнослужащих являются командирами подразделений ВСУ, базирующихся на юго-востоке Украины, и причастны к преступлениям против мирного населения.

Так, следствием установлено, что 1 мая Майстренко и бойцы его подразделения обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке Спартак Ясиноватского района под Донецком. В результате этого женщина 1958 года рождения получила ранения, от которых скончалась.

А 4 мая бойцы подразделения под командованием Марченко обстреляли из автоматической пушки поселок Александровка Петровского района Донецка. Ранения получили трое детей.

"Следствие и впредь будет выявлять все эпизоды преступлений украинских военных, совершенные против мирного населения. Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные нами доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", — отметили в пресс-службе СК РФ.

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