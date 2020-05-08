Каким был тот почти последний бой: Минобороны рассекретило документы

Очередной пакет рассекреченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне документов публикует Министрерствообороны РФ.

Раздел "Последний бой перед Победой" содержит уникальное собрание Центрального архива Минобороны об операции по освобождению Праги.

Напомним, что российское военное ведомство снимает многолетний гриф секретности с документов - свидетельств военных операций, проводившихся Советской армией, с целью сохранить и защитить историческую правду, пресечь фальсификации ее, и в угоду политической конъюнктуре попыткам пересмотра итогов Второй мировой.

Что есть в новом разделе

На сайте Минобороны теперь можно ознакомиться с уникальными,ранее нигде и никогда не публиковавшимися документами:

журналами боевых действий,

планами операции по освобождению Праги

скрин сайта Минобороны РФ

приказами,

донесениями.

скрин сайта Минобороны РФ

Отдельный раздел, в котором размещены наградные листы, посвящен подвигам советских солдат.

И,конечно, свидетельства о том, как освободители восстанавливали мирную жизнь в столице Чехословакии и снабжали жителей города продовольствием.

скрин сайта Минобороны РФ

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