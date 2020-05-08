Суд арестовал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова до 4 июля

Бывшего руководителя Федерации бокса России и совладельца Красноярского алюминиевого завода подозревают в организации двойного убийства в 1994 году.

По делу о заказном убийстве двух жителей Красноярска Свердловский районный суд города арестовал на 1 месяц и 26 дней, то есть до 4 июля, предпринимателя Анатолия Быкова, задержанного правоохранительными органами накануне.

Заседание суда проходило за закрытыми дверями в отсутствие прессы.

Быкова подозревают в организации убийства двух человек — Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые, по версии следствия, были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым.

Авторитетный предприниматель заподозрил их в покушении на собственное убийство.

Летом 1994 года Войтенко и Науменко были расстреляны в автомобиле.

Непосредственные исполнители убийства были установлены. Один из них приговорен к пожизненному лишению свободы, другой получил 13 лет колонии, третий находится в розыске.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, почему персона Анатолия Быкова до сих пор привлекает к себе пристальное внимание средств массовой информации.