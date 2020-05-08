Военнослужащие Балтфлота почтили память моряков Великой Отечественной

В канун Дня Победы командование и моряки Балтийского флота вышли в море, чтобы почтить память моряков-балтийцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

"Выход с море состоялся на катере связи "Серафим Саровский". К церемонии отдания почестей присоединились 12 яхт из местного яхт-клуба в рамках проведения акции "Бессмертная эскадра". На парусе каждой из них были начертаны имена кораблей и подводных лодок Балтийского флота, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Военнослужащие флота и яхтсмены спустили на воду венки и почтили память павших воинов минутой молчания.

В годы войны силами флота были уничтожены 1205 боевых кораблей, военных судов противника, высажено 24 морских десанта.

За подвиги 181 балтиец был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Петербурге военные провели персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны.