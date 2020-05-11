Более сорока российских военных покинули Италию

Продолжается отправка в Россию военных медиков и инженеров, которые помогали властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.

С 8 мая самолеты ИЛ-76 ВКС России выполнили шесть рейсов с аэродрома "Виллафранка" города Вероны. В Россию были доставлены более 40 военнослужащих и 12 единиц специальной военной техники.

Напомним, что более 100 российских военных химиков, инженеров и медиков прибыли в Италию 22 марта.

Российскими специалистами было продезинфицировано 120 зданий и сооружений более чем в 93 населенных пунктах Ломбардии. Это более 1 млн 200 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог.

С 6 апреля российские врачи приступили к работе в полевом госпитале города Бергамо. За время работы было принято на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией, 76 пациентов успешно выздоровели и были выписаны из госпиталя.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что министр обороны Италии в телефонном разговоре с Сергеем Шойгу поблагодарил российских военных за помощь.