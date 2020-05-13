Целый военный арсенал времен Великой Отечественной войны обнаружили поисковики.
Поисковый отряд, который занимался раскопками южнее поселка Самофаловка Волгоградской области, обнаружил целый склад боеприпасов времен войны.
Поисковики обратились за помощью в местный военкомат, а те, в свою очередь, вызвали на место саперов группы разминирования мотострелкового соединения Южного военного округа.
По информации пресс-службы ЮВО, специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 92 артиллерийских и минометных снаряда.
"Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом", — добавили в пресс-службе округа.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на территории Калининградского зоопарка при выполнении работ по благоустройству территории были обнаружены минометная мина и фаустпатрон. Боеприпасы времен войны удалось обезвредить без вреда для людей и животных.
Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".