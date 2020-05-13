Более 90 боеприпасов времен войны уничтожили в Волгоградской области

Целый военный арсенал времен Великой Отечественной войны обнаружили поисковики.

Поисковый отряд, который занимался раскопками южнее поселка Самофаловка Волгоградской области, обнаружил целый склад боеприпасов времен войны.

Поисковики обратились за помощью в местный военкомат, а те, в свою очередь, вызвали на место саперов группы разминирования мотострелкового соединения Южного военного округа.

По информации пресс-службы ЮВО, специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как 92 артиллерийских и минометных снаряда.

"Саперы транспортировали боеприпасы на полигон Прудбой в Волгоградской области, где уничтожили их путем подрыва накладным зарядом", — добавили в пресс-службе округа.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что на территории Калининградского зоопарка при выполнении работ по благоустройству территории были обнаружены минометная мина и фаустпатрон. Боеприпасы времен войны удалось обезвредить без вреда для людей и животных.