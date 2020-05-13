Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

На Дальнем Востоке танкисты по-своему поздравили ветеранов

Силовые структуры » Министерство обороны

По-своему поздравили ветеранов с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне курсанты учебного центра подготовки танковых войск в Восточном военном округе.

Чтобы выстроить цифру 75 в ходе прохождения одного из экзаменов, понадобилось 10 танков Т-72. Но это все-таки не самый сложный элемент среди тех экзаменов, что в настоящий момент сдают танкисты на Дальнем востоке.

Бойцы выполняют стрельбы из танков Т-72Б3 и Т-80 с места и с ходу, а также демонстрируют мастерство вождения.

"Выпускные экзамены сдают около 4,5 тыс. курсантов. Из них более 1,5 тысяч — танкисты, около 1,2 тысяч — мотострелки, а также будущие специалисты войск связи, артиллерии, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, материально-технического обеспечения и военные повара", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что под Волгоградом армейские саперы помогли обезвредить целый склад боеприпасов времен войны, который обнаружили поисковики.

Темы танкисты день победы министерство обороны
Новости Все >
В "Локомотиве" отреагировали на информацию об уходе Сёмина
До 1 июля россияне могут дистанционно отказаться от поездки на поезде
Ваучеры для туристов в ЕС будут действительны как минимум год
Самолет "Зенита", который вылетел в Уфу подал сигнал о тревоге
Биатлонистка Дальмайер назвала Олимпийские игры фальшивкой
Гриб чага способен справиться с вирусами
Мурашко рассказал о возвращении Мишустина к своей работе
Подпольный завод по производству сигарет закрыли в Ленобласти
В Свердловской области откроются торговые центры и уличные кафе
Больше 950 человек в Белоруссии заболели коронавирусом за сутки
Последние материалы
До 1 июля россияне могут дистанционно отказаться от поездки на поезде
Ваучеры для туристов в ЕС будут действительны как минимум год
Самолет "Зенита", который вылетел в Уфу подал сигнал о тревоге
Биатлонистка Дальмайер назвала Олимпийские игры фальшивкой
Гриб чага способен справиться с вирусами
Мурашко рассказал о возвращении Мишустина к своей работе
Подпольный завод по производству сигарет закрыли в Ленобласти
В Свердловской области откроются торговые центры и уличные кафе
Больше 950 человек в Белоруссии заболели коронавирусом за сутки
Двенадцать лет спустя: в России опять объединяют регионы
Популярное
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец

Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".

Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Российский шоу-бизнес
Доктор Курпатов поставил Виктории Боне диагноз "клиническая идиотия"
Политика. Новости и аналитика
Пропускная система вычислит неплательщиков налогов
Любовь Степушова Варшаве напомнили, что "Освенцим находился в католической Польше" Любовь Степушова Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская Василий Амирджанов Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19 Василий Амирджанов
Комментарии
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Александр Бузгалин: со﻿циальные достижения мира — результат Ленинского Октября
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Дело Кокорина и Мамаева отправлено в Мосгорсуд на пересмотр
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Чешские СМИ - послу России: не пора ли Вам на выход?
Станет ли итогом карантина "цифровой концлагерь"
В Кремлевском пуле рассказали, кто заразил Пескова коронавирусом
Истерия в Чехии набирает обороты: охрана нужна послу России
Трамп заменит санкции против Китая на войну на Ближнем Востоке
"Нищеброд не нужен": Семенович прокомментировала своё одиночество
Станет ли итогом карантина "цифровой концлагерь"
Николай Михальченко: Конвенция Монтрё будет отменена
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом
Константин Затулин о мигрантах и будущем Евразийского союза
Поддержка народа поможет Путину создать новую систему власти
Легкоатлетке Клишиной в США предложили работу в эскорте
За 2019 год в Москве и МО выявлено 154 нелегальных кредитора
Андрей Миронов: приоритет международного права отменять нельзя
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ