На Дальнем Востоке танкисты по-своему поздравили ветеранов

По-своему поздравили ветеранов с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне курсанты учебного центра подготовки танковых войск в Восточном военном округе.

Чтобы выстроить цифру 75 в ходе прохождения одного из экзаменов, понадобилось 10 танков Т-72. Но это все-таки не самый сложный элемент среди тех экзаменов, что в настоящий момент сдают танкисты на Дальнем востоке.

Бойцы выполняют стрельбы из танков Т-72Б3 и Т-80 с места и с ходу, а также демонстрируют мастерство вождения.

"Выпускные экзамены сдают около 4,5 тыс. курсантов. Из них более 1,5 тысяч — танкисты, около 1,2 тысяч — мотострелки, а также будущие специалисты войск связи, артиллерии, противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, материально-технического обеспечения и военные повара", — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что под Волгоградом армейские саперы помогли обезвредить целый склад боеприпасов времен войны, который обнаружили поисковики.