Все призывники Москвы и Подмосковья сдадут тест на коронавирус

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, экспресс-тест на коронавирус — это первое, что должен будет сделать каждый призывник по прибытии на сборный пункт.

Для процедуры предусмотрены отдельные помещения, сам процесс займет не более 15 минут. При получении отрицательного результата, призывник сможет приступить к прохождению медицинской комиссии.

"На территорию сборных пунктов будут допускаться группы, не превышающие пять человек. Отправка призывников со сборных пунктов будет осуществляться специально подготовленным транспортом: дезинфекции будут подвержены салон, багажные отсеки и система вентиляции автобусов. Все водители пройдут обязательную термометрию, экспресс-тестирование и получат медицинские маски", — уточнили в пресс-службе ЗВО.

Медицинские маски и специальные тесты на определение вирусных инфекций уже поступили во все военкоматы Москвы и Подмосковья, создан и необходимый запас дезинфицирующих средств.

Также военные комиссариаты полностью обеспечены бесконтактными термометрами и наборами средств личной дезинфекции призывников.

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