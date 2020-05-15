В стене жилого дома в Калининграде нашли минометную мину

Восемь боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы группы разминирования армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде.

Один из них заставил изрядно понервничать жильцов многоквартирного дома, которые понятия не имели, что долгие годы жили по соседству с 82-мм минометной миной.

Боеприпас, который застрял в перекрытии между 2-м и 3-м этажами нашли строители во время ремонта.

Кроме того, при проведении работ по благоустройству территории калининградского зоопарка были обнаружены два 76-мм и три 37-мм артиллерийских снаряда, ручная осколочная граната Ф-1 и 40-мм фаустпатрон.

"Военные инженеры вывезли все опасные находки на полигон Балтийского флота, где они будут уничтожены методом подрыва", — сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

В общей сложности с начала 2020 года военными специалистами в Калининградской области было обезврежено более 1100 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что под Волгоградом поисковики нашли склад боеприпасов времен войны.