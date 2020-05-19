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Источник Правда.Ру

Военные летчики тренируются тушить лесные пожары

Силовые структуры » Министерство обороны

Летчики отдельной бригады армейской авиации Центрального военного округа приступили к тренировкам навыков борьбы с лесными пожарами.

Экипажи вертолетов занимаются учебной разведкой местности, чтобы научиться находить лесные пожары, а затем и тушить их. Занятия проходят одновременно в Свердловской и Челябинской областях.

"Экипажи транспортно-боевого вертолета Ми-8 и тяжелого многоцелевого транспортного вертолета Ми-26 отрабатывают навыки тушения пожаров с воздуха. Для этого экипажи вертолетов используют специальные водосливные устройства. За один заход с высоты до 80 метров летчики многоцелевых вертолетов сбрасывают около 15 тонн воды. Забор воды проводится из открытых водоемов", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Одновременно с этим в штабе ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки. Военные держат контакт с муниципальными и экстренными службами.

В случае необходимости для тушения природных возгораний можно будет оперативно привлечь пять вертолетов, столько же самолетов, 1325 единиц техники и почти 6,5 тысяч военнослужащих, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что по мнению ряда экспертов, нынешний год обещает быть очень сложным в плане природных пожаров.

Темы учения лесные пожары министерство обороны
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