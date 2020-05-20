Новейший ракетный корабль “Одинцово” вышел в море для испытаний

Малый ракетный корабль "Одинцово" проекта 22800 "Каракурт", построенный для Балтийского флота, вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.

"В ходе их проведения представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем корабля проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Позже экипажу корабля предстоит выполнить комплекс стрельб по морским и воздушным мишеням различными системами вооружения. По окончании заводских и государственных испытаний малый ракетный корабль войдет в состав Балтийского флота и приступит к выполнению задач.

Как уточнили в ведомстве, МРК "Одинцово" — это первый корабль проекта 22800, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Также корабль оснащен восемью высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", современными системами управления и радиоэлектронной борьбы и радиотехнического вооружения.

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