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Источник Правда.Ру

Минобороны перебрасывает в Дагестан два полевых госпиталя

Силовые структуры

В Республику Дагестан будут переброшены два полевых многофункциональных мобильных госпиталя общей вместимостью 200 койко-мест для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

Также в Республику Дагестан направляется мобильный отряд РХБ защиты со специальной военной техникой для проведения дезинфекции и санитарной обработки, сообщили в Минобороны РФ.

Первый госпиталь на 100 коек разместится в Каспийске.

Колонна в составе 100 военнослужащих, 70 врачей и младших медицинских специалистов и 22 единиц специальной военной техники уже выдвинулась из Ставропольского края.

Также к совершению марша в 1800 км на штатной технике готовится второй госпиталь, который отправится из Московской области и будет развернут в дагестанском селе Ботлих.

Отряд РХБ защиты прибудет в Махачкалу из Северной Осетии. В составе мобильного отряда 82 специалиста РХБ защиты и 37 единиц специальной военной техники, уточнили в Министерстве обороны РФ.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что на помощь в борьбе с коронавирусом в Дагестане уже отправлены два мобильных отряда МЧС России.

Темы коронавирус республика дагестан министерство обороны
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Минобороны перебрасывает в Дагестан два полевых госпиталя
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