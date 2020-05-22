Военные экологи выполнят задачи по очистке полуострова Ямал от мусора

Военнослужащие экологического взвода планируют убрать порядка 700 тонн мусора и металлолома на территории в 4 га на полуострове Ямал.

Для проведения работ задействованы 31 человек личного состава и 23 единицы техники. Они должны будут разрезать, складировать и вывезти в места хранения остатки металлических конструкций.

"Два военных вертолета Ми-8 и Ми-26 вертолетной эскадрильи бригады армейской авиации Центрального военного округа, дислоцированной в Челябинской области, вылетели на мыс Марре-Сале полуострова Ямал для доставки военнослужащих экологического взвода и специального оборудования общим весом около 300 тонн к месту проведения очистки", — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Вертолетам предстоит преодолеть около 2,5 тысячи километров и выполнить по дороге четыре дозаправки. К выполнению задач военнослужащие приступят 1 июня, уточнили в ведомстве.

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