Первый полевой госпиталь Минобороны прибыл в Дагестан

Личный состав мобильного полевого госпиталя Минобороны, совершив марш в 400 километров из Ставропольского края, прибыл в город Буйнакск Республики Дагестан.

В составе прибывшей колонны свыше 100 военнослужащих, в том числе 70 врачей и младших медицинских специалистов и 22 единицы специальной военной техники. Мобильный многопрофильный госпиталь рассчитан на 100 пациентов и предназначен для стационарного лечения пациентов с коронавирусом.

"В назначенном районе будут развернуты приемо-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения полевого госпиталя, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб", — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР лабораторией, добавили в ведомстве.

В настоящее время на пути в Дагестан находится еще один военный госпиталь из Московской области.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Красноярском крае военные развернули полевой обсервационный лагерь для приема пациентов с подозрением на коронавирус.