Инженерно-саперная группа Южного военного округа в Калмыкии завершила работы по разминированию немецких блиндажей времен войны.
Из-под земли было извлечено более 700 мин, снарядов и прочих взрывоопасных предметов.
"Заявка на разминирование в ЮВО поступила из районного военкомата в начале апреля, после чего военнослужащие идентифицировали первые находки и в настоящий момент завершили их извлечение. Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на месте методом подрыва", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Согласно архивным документам, в 1942 году на этом месте дислоцировался немецко-фашистский тыловой опорный пункт с артиллерийскими складами и сетью подземных блиндажей общей площадью более 10 гектаров.
Местные жители не вели на этих землях никакую хозяйственную деятельность, потому что еще в конце 1980-х годов здесь произошло несколько случаев подрывов скота.
После разминирования землю можно снова использовать в сельском хозяйстве.
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"На заранее подготовленной подразделениями железнодорожных войск Южного военного округа площадке в кратчайший срок были развернуты приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
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"В настоящее время на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в правительстве города происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея для посещения жителями и гостями Севастополя", — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
"Сметливому" предстоит пройти в док судоремонтного завода, где его законсервируют и подготовят к стоянке, далее сотрудники парка "Патриот" подготовят его для посещения экскурсий и оформят ряд экспозиций.
Легендарный корабль планируется передать сотрудникам военно-патриотического парка в преддверии Дня ВМФ.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что сторожевой корабль "Сметливый" был включен в Книгу рекордов Вооруженных Сил России за 50 лет службы в составе советского и российского флота.
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