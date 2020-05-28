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Источник Правда.Ру

В Калмыкии обнаружили немецкий блиндаж с боеприпасами

Силовые структуры » Министерство обороны

Инженерно-саперная группа Южного военного округа в Калмыкии завершила работы по разминированию немецких блиндажей времен войны.

Из-под земли было извлечено более 700 мин, снарядов и прочих взрывоопасных предметов.

"Заявка на разминирование в ЮВО поступила из районного военкомата в начале апреля, после чего военнослужащие идентифицировали первые находки и в настоящий момент завершили их извлечение. Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на месте методом подрыва", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Согласно архивным документам, в 1942 году на этом месте дислоцировался немецко-фашистский тыловой опорный пункт с артиллерийскими складами и сетью подземных блиндажей общей площадью более 10 гектаров.

Местные жители не вели на этих землях никакую хозяйственную деятельность, потому что еще в конце 1980-х годов здесь произошло несколько случаев подрывов скота.

После разминирования землю можно снова использовать в сельском хозяйстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что под Волгоградом поисковики нашли склад боеприпасов времен войны.

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Экономика

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Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена

Спорт » Командные виды » Футбол

Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.

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Российские снайперы научились сбивать вертолеты и беспилотники

Силовые структуры » Министерство обороны

Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, в ходе учений на Дальнем Востоке разработали тактику противодействия вертолетам и беспилотникам условного противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

оружие тактика министерство обороны

Военные развернули полевой госпиталь в дагестанском Ботлихе

Силовые структуры » Министерство обороны

Военные медики Западного военного округа завершили развертывание полевого мобильного госпиталя на 100 коек в поселке Ботлих Республики Дагестан.

"На заранее подготовленной подразделениями железнодорожных войск Южного военного округа площадке в кратчайший срок были развернуты приемно-сортировочное, госпитальное и инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория для исследования и диагностики анализов и проб", — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

дагестан госпиталь коронавирус министерство обороны

Старейший боевой корабль ВМФ России станет музеем

Силовые структуры » Министерство обороны

Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота будет передан филиалу военно-патриотического центра "Патриот" и станет музеем в Севастополе.

"В настоящее время на Черноморском флоте завершается процедура закрытия лицевых счетов корабля. Параллельно с этим в правительстве города происходит утверждение места стоянки будущего корабля-музея для посещения жителями и гостями Севастополя", — сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

"Сметливому" предстоит пройти в док судоремонтного завода, где его законсервируют и подготовят к стоянке, далее сотрудники парка "Патриот" подготовят его для посещения экскурсий и оформят ряд экспозиций.

Легендарный корабль планируется передать сотрудникам военно-патриотического парка в преддверии Дня ВМФ.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что сторожевой корабль "Сметливый" был включен в Книгу рекордов Вооруженных Сил России за 50 лет службы в составе советского и российского флота.

вмф музей севастополь министерство обороны
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