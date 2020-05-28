В Калмыкии обнаружили немецкий блиндаж с боеприпасами

Инженерно-саперная группа Южного военного округа в Калмыкии завершила работы по разминированию немецких блиндажей времен войны.

Из-под земли было извлечено более 700 мин, снарядов и прочих взрывоопасных предметов.

"Заявка на разминирование в ЮВО поступила из районного военкомата в начале апреля, после чего военнослужащие идентифицировали первые находки и в настоящий момент завершили их извлечение. Все обнаруженные боеприпасы были уничтожены на месте методом подрыва", — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Согласно архивным документам, в 1942 году на этом месте дислоцировался немецко-фашистский тыловой опорный пункт с артиллерийскими складами и сетью подземных блиндажей общей площадью более 10 гектаров.

Местные жители не вели на этих землях никакую хозяйственную деятельность, потому что еще в конце 1980-х годов здесь произошло несколько случаев подрывов скота.

После разминирования землю можно снова использовать в сельском хозяйстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что под Волгоградом поисковики нашли склад боеприпасов времен войны.