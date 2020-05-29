Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Награждение орденом, учрежденным в честь генералиссимуса Суворова, — это высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала 58-й общевойсковой армии, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
По словам Сергея Шойгу, личный состав армии на протяжении всей ее многолетней истории демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства и является образцом служения Отечеству.
"Награждение орденом Суворова ко многому обязывает. Уверен, что вы будете достойно следовать его науке побеждать, как и легендарный полководец честно выполнять воинский долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности Отечества", — сказал Шойгу.
Бойцы 58-й армии принимали участие во всех значимых военных операциях новейшей истории Советского Союза и России.
В годы Великой Отечественной войны подразделение в составе Закавказского фронта сражалось с немецко-фашистскими захватчиками.
Личный состав 58-й общевойсковой участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, решал специальные задачи по принуждению Грузии к миру.
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