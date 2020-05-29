Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.

"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.