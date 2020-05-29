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Источник Правда.Ру

Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии ЮВО

Силовые структуры » Министерство обороны

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил орден Суворова 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. 

Награждение орденом, учрежденным в честь генералиссимуса Суворова, — это высокая оценка работы командования, военнослужащих и гражданского персонала 58-й общевойсковой армии, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

По словам Сергея Шойгу, личный состав армии на протяжении всей ее многолетней истории демонстрирует верность лучшим традициям российского воинства и является образцом служения Отечеству.

"Награждение орденом Суворова ко многому обязывает. Уверен, что вы будете достойно следовать его науке побеждать, как и легендарный полководец честно выполнять воинский долг, вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности Отечества", — сказал Шойгу.

Бойцы 58-й армии принимали участие во всех значимых военных операциях новейшей истории Советского Союза и России.

В годы Великой Отечественной войны подразделение в составе Закавказского фронта сражалось с немецко-фашистскими захватчиками.

Личный состав 58-й общевойсковой участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, решал специальные задачи по принуждению Грузии к миру.

За мужество и героизм 52 военнослужащих армии удостоены звания Героя Российской Федерации.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Новороссийске проходит испытания новейший военный патрульный корабль "Павел Державин".

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Кадыров заявил об отсутствии личного самолета

Россия

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о том, что у него есть личный самолет для полетов в Москву.

"Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета", — заявил Кадыров в прямом эфире в Instagram со страницы министра здравоохранения Чечни Эльхана Сулейманова. Трансляция велась из автомобиля, которым управлял Кадыров в поездке по центру Грозного.

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Около 10 тысяч новейших автоматов АК-12 поступили в части ВДВ

Силовые структуры » Министерство обороны

Подразделения Воздушно-десантных войск одними из первых в российской армии получили на вооружение порядка 10 тысяч единиц новейшего автомата АК-12 калибра 5,45 мм.

ак-12 оружие министерство обороны

В Москве с 1 июня разрешат ходить по улицам без перчаток

Россия » Центр » Москва

Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил агентству РИА "Новости" о том, что с 1 июня в столице ношение перчаток станет необязательным. Однако масочный режим никто не отменял.

"На улице перчатки носить необязательно, а маски носить обязательно. В помещении, в кабинете, если вы работаете один, то это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, нужно носить и то, и другое. Если вы из метро до офиса идете в маске, да, можно без перчаток", — сказал Немерюк.

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Россия ответит на ядерную угрозу США ракетами в Белоруссии

Силовые структуры » Министерство обороны

Несмотря на существующие сегодня разногласия между Россией и Белоруссией, Минск не откажется от размещения российских ракетных баз на своей территории.

нато россия польша белоруссия

Новейший патрульный корабль пройдет испытания в Черном море

Силовые структуры » Министерство обороны

Экипаж новейшего патрульного корабля "Павел Державин" выйдет в море из пункта базирования в Новороссийске для проведения заводских испытаний.

"На предстоящем выходе в море на корабле будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения, а также мореходные характеристики корабля", — сообщили в пресс-службе южного военного округа.

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