Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии сил Северного флота приступила к отработке противолодочных задач в Баренцевом море.
На учения вышли три малых противолодочных корабля "Брест", "Юнга" и "Снежногорск".
"В полигонах боевой подготовки Северного флота корабельная поисково-ударная группа выполнит поиск атомной подводной лодки условного противника, роль которого исполняет экипаж многоцелевой подводной лодки одного из соединений подводных сил СФ", — сообщили в пресс-службе Северного флота России.
Противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере, маневрирование и атаку подводного противника.
Учение малых противолодочных кораблей будет проходить в течение нескольких дней. После чего корабли вернутся в базу — в город Полярный.
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