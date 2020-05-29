Экипажи противолодочных кораблей приступили к учениям в Баренцевом море

Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии сил Северного флота приступила к отработке противолодочных задач в Баренцевом море.

На учения вышли три малых противолодочных корабля "Брест", "Юнга" и "Снежногорск".

"В полигонах боевой подготовки Северного флота корабельная поисково-ударная группа выполнит поиск атомной подводной лодки условного противника, роль которого исполняет экипаж многоцелевой подводной лодки одного из соединений подводных сил СФ", — сообщили в пресс-службе Северного флота России.

Противолодочники отработают совместные действия в поисковом ордере, маневрирование и атаку подводного противника.

Учение малых противолодочных кораблей будет проходить в течение нескольких дней. После чего корабли вернутся в базу — в город Полярный.

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