В Мурманскую область для восстановления ж/д сообщения перебросят БУМ-2

Военные по поручению президента РФ Владимира Путина начали переброску подразделений и специальной военной техники в Мурманскую область.

Напомним, что в процессе ремонта в Кольском районе произошло обрушение моста, по которому проходила единственная железнодорожная ветка, соединяющая регион с остальной Россией.

Военные будут помогать восстанавливать участок железной дороги Кола — Выходной.

Самолетом Ил-7 в Мурманскую область доставят бурильно-ударную машину БУМ-2.

"С ее помощью военные инженеры ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 км для восстановления железнодорожного сообщения между станциями", — сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что восстановлением моста в Мурманской области займутся военнослужащие Западного военного округа.