Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Президент "Динамо" прокомментировал информацию о назначении Сёмина
Флеболог рассказал о симптомах тромбообразования
Меган Маркл высказалась о массовых беспорядках в США
Латвийский судья объяснил, зачем показал средний палец африканцу
7 августа 2021 года Рыбинск отметит 950-летний юбилей
У Миранчука есть три варианта в Италии
Аналитик оценил состав нового правительства Белоруссии
Эксперт: дистанционная продажа лекарств невыгодна аптекам
Названы зарплаты хоккеистов ЦСКА

В Мурманскую область для восстановления ж/д сообщения перебросят БУМ-2

Силовые структуры » Министерство обороны

Военные по поручению президента РФ Владимира Путина начали переброску подразделений и специальной военной техники в Мурманскую область. 

Напомним, что в процессе ремонта в Кольском районе произошло обрушение моста, по которому проходила единственная железнодорожная ветка, соединяющая регион с остальной Россией.

Военные будут помогать восстанавливать участок железной дороги Кола — Выходной.

Самолетом Ил-7 в Мурманскую область доставят бурильно-ударную машину БУМ-2.

"С ее помощью военные инженеры ЗВО подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути протяженностью около 6 км для восстановления железнодорожного сообщения между станциями", — сообщает пресс-служба Минобороны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что восстановлением моста в Мурманской области займутся военнослужащие Западного военного округа.

Последние материалы
В Мурманскую область для восстановления ж/д сообщения перебросят БУМ-2
Собянин планирует снять большинство ограничений в Москве до 1 июля
Правительство выделит более 8 млрд рублей на повышение детских пособий
Президент "Динамо" прокомментировал информацию о назначении Сёмина
Флеболог рассказал о симптомах тромбообразования
Почему украинцы поддерживают решения Зеленского по Донбассу
Меган Маркл высказалась о массовых беспорядках в США
Дачная аптечка: самые необходимые лекарства
Латвийский судья объяснил, зачем показал средний палец африканцу
7 августа 2021 года Рыбинск отметит 950-летний юбилей
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...

Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Экономика и бизнес
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Новости футбола
"Краснодар" определился с новым главным тренером
Технологии
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров Василий Амирджанов Курорты обеспечат туристам тюремно-санаторный отдых Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперт: Пристайко работал больше на США, чем на Украину
Арестован Николай Платошкин
"Азовский беспредел"
Миллиарды из бюджета и экокатастрофа в Норильске
"Единая Россия" призывает заморозить стоимость услуг ЖКХ
Жителя Брянска осудили за обморожение приемной семилетней дочери
Житель Челябинска был осужден за убийство своего месячного сына
Арестован Николай Платошкин
Арестован Николай Платошкин
"Бук" здесь совершенно ни при чем: новый факт о катастрофе Boeing-777
Арестован Николай Платошкин
Арестован Николай Платошкин
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Эксперт: Сбербанк всеми силами пытается сохранить свои доходы
Лукашенко дал поручение новому правительству по России
Турецкие мыльные оперы завоевывают мир
Медведев поблагодарил бывшего министра Белоруссии за хорошую работу
Казахский политолог: люди не верят в пандемию
Американский инженер рассказал, как выжить в падающем лифте
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на цвет волос
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ