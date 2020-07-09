Губернатора Хабаровского края подозревают в убийствах предпринимателей

Очередное уголовное дело возбуждено против чиновника высоко ранга. На этот раз фигурантом стал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

По словам Светланы Петренко, официального представителя следкома, Фургала обвиняют в организации серии заказных убийств и убийстве нескольких предпринимателей. Дело ведет ФСБ.

«Фургал задержан в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений противпредпринимателей в Амурской области и Хабаровском крае. Обвинение ему будет предъявлено в ближайшее время».

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