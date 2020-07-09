Следком опубликовал видео ареста хабаровского губернатора

Следственный комитет РФ на своем официальном Ю-туб канале опубликовал оперативное видео задержания Сергея Фургала.

арест губернатора Хабаровского края

Напомним, политик с многолетним стажем, экс-депутат Госдумы трех созывов, губернатор Хабаровского края был арестован по подозрению в организации серии заказных убийств предпринимателей.

цитата сайта sledcom.ru

Сейчас, по данным РИА Новости, полученным от "собственного источника,близкого к следствию", Сергей Фургал отправлен в Москву: