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Капитан ФСБ Соловьева осуждена за разглашение гостайны

Силовые структуры » ФСБ

Суд в Санкт-Петербурге огласил приговор капитану ФСБ Анне Соловьевой. Женщину признали виновной в разглашении информации, которая представляет государственную тайну, сообщает Объединенная пресс-служба судов Ленобласти.

Соловьеву приговорили к трем годам лишения свободы условно. К ней также применён запрет на два года занимать должности, связанные с работой в госорганах.

Что сделала Соловьева

Суд установил, что капитан ФСБ с августа 2015 по август 2016 года запрашивала сведения о данных абонентов разных операторов связи. В информацию были включены данные о местонахождении людей.

Информацию Соловьева передавала гражданскому лицу. Его дело определено в отдельное производство.

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