В столкновениях на границе Азербайджана и Армении новые потери

Перестрелки, начавшиеся на границе Азербайджана и Армении в воскресенье, 12 июля, продолжались и во вторник. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и обстрелах.

В третий день приграничных столкновений убиты 7 азербайджанских военнослужащих и 1 гражданский, а также четверо армянских военных.

"Среди азербайджанских потерь - генерал-майор армии и полковник", - сообщил заместитель министра обороны Азербайджана Керем Велиев.

Министерство обороны Армении заявило, что город Берд был обстрелян вблизи границы.

Реакция мирового сообщества

Международное сообщество обеспокоено столкновениями между Арменией и Азербайджаном отчасти из-за угрозы нестабильности на Южном Кавказе, регионе, который служит коридором для трубопроводов, доставляющих нефть и газ на мировые рынки.

Россия призвала обе стороны прекратить огонь и проявить сдержанность, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва готова выступить посредником.

По словам специального представителя Североатлантического альянса по Кавказу и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, НАТО призвало Азербайджан и Армению принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция будет противостоять любому нападению на Азербайджан, с которым она имеет прочные исторические и культурные связи и участвует в совместных энергетических проектах.