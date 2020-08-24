Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
ООН: Мир ждет "голод библейских масштабов"
Турецкая провинция на Черноморском побережье затоплена
Пранкеры "продали" Харрис "компромат на Трампа" от имени Греты Тунберг
Лавров: часть оппозиции Белоруссии хочет украинского кровавого сценария
Футбольные фанаты громили Париж после поражения ПСЖ на Лиге чемпионов
Медсестра: сторонники Навального мешали нам, как могли
Видеодоказательство: немецкие врачи не спешили забирать Навального
"Бавария" выиграла Лигу чемпионов
Осторожно: вакцину от коронавируса в интернет "продают" мошенники

Путин обратился к участникам международного форума "Армия 2020"

Силовые структуры

В воскресенье, 23 августа, в подмосковном парке "Патриот" начал работу международный форум "Армия 2020".

В видеообращении к участникам форума президент России выразил надежду, что на его полях "будут эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы".

Как сообщили организаторы форума, для участия в мероприятиях приехали около 1,5 тысяч организаций и предприятий промышленности, которые представили более 28 тысяч образцов современного вооружения и техники.

Последние материалы
Взрыв на газопроводе в Дамаске: половина Сирии осталась без света
"Коронавирусный рейд" полиции в Перу закончился гибелью 13 человек
ООН: Мир ждет "голод библейских масштабов"
Турецкая провинция на Черноморском побережье затоплена
Пранкеры "продали" Харрис "компромат на Трампа" от имени Греты Тунберг
Лавров: часть оппозиции Белоруссии хочет украинского кровавого сценария
Футбольные фанаты громили Париж после поражения ПСЖ на Лиге чемпионов
Медсестра: сторонники Навального мешали нам, как могли
Видеодоказательство: немецкие врачи не спешили забирать Навального
"Бавария" выиграла Лигу чемпионов
Популярное
Новости Белоруссии
Началось: в Минск стягивают военную технику

Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.

Началось: в Минск стягивают военную технику
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Европы
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Белоруссии
В центре Минска началось шествие против Лукашенко
Бывший СССР
Жириновский описал, как Россия присоединит Белоруссию
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Ставки в технологической гонке как никогда высоки
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Врач оценила шансы Навального на выздоровление
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Защитников Великой Отечественной войны захоронили под Волгоградом
Минску не нужны "заезженные советы" Зеленского
Учёные предсказывают повышение уровня воды в морях планеты
В Европе приравняли Лукашенко к Мадуро
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Лавров: на Тихановскую оказывали давление
Лукашенко рассказал, что было бы с Белоруссией без него
Юлия Тимошенко находится в тяжёлом состоянии из-за коронавируса
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Белоруссия может повторить "крымский сценарий"
В столице Польши проходит акция в поддержку Лукашенко
Татьяна Жданок: положение русских в Латвии сравнимо с холокостом
От рук преступников в России погибли более четырех тысяч человек
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ