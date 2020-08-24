Путин обратился к участникам международного форума "Армия 2020"

В воскресенье, 23 августа, в подмосковном парке "Патриот" начал работу международный форум "Армия 2020".

В видеообращении к участникам форума президент России выразил надежду, что на его полях "будут эффективно продвигаться новые деловые контакты, перспективные партнерские инициативы".

Как сообщили организаторы форума, для участия в мероприятиях приехали около 1,5 тысяч организаций и предприятий промышленности, которые представили более 28 тысяч образцов современного вооружения и техники.