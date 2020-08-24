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Турция может купить новые российские С-400 в следующем году

Силовые структуры » Министерство обороны

По итогам первого дня работы международного форума "Армия 2020" в ряде СМИ появилась информация, что был заключен контракт на поставку в Турцию второй партии российской системы ПВО.

Ее сегодня опроверг Сергей Чемезов.

По словам директора госкомпании "Ростех", Турция может приобрести новую российскую партию систем ПВО и противоракетной обороны С-400 в следующем году.

"Я думаю, что мы не подпишем его (договор о покупке С-400) до конца года", — сказал Сергей Чемезов.

Напомним, Турция уже приобрела противоракетные средства S-400 в 2019 году, несмотря на угрозы США вернуть турецкий заказ на более чем 100 F-35, американский самолет-невидимку.

Вице-президент США Майк Пенс заявил летом 2019 года, что покупка ставит под угрозу единство НАТО:

"Турция должна выбрать: оставаться ли она решающим партнером лучшего военного альянса в истории или поставить под угрозу безопасность этого партнерства необдуманными решениями, которые подрывают наш альянс ?".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда ответил, что твердо намерен приобрести С-400, потому что это "самая прочная система обороны от тех, кто хочет напасть на нашу страну".

Индия и Китай также приобрели эту систему обороны, которая считалась флагманом российского вооружения.

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