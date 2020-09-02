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Минобороны рассекретило документы об окончании Второй мировой войны

Силовые структуры » Министерство обороны

На сайте российского Министерства обороны заработал новый раздел, посвященный окончанию Второй мировой войны.

В разделе "Закономерный финал" - десятки уникальных рассекреченных исторических документов - свидельств об освобождении Дальнего Востока:

  • Маньчжурская, Южно-Сахалинская, Курильская десантная операция - 

летопись последних дней сражений в приказах, журналах боевых действий, стенограммах переговоров советского и японского командований. И, конечно, фотографии, наградные листы, информационные сводки и газетные публикации.

 

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Мельница мифов: что означает SOS?

Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.

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