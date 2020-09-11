Иностранцев могут обязать сдавать отпечатки пальцев

МВД планирует обязать иностранных граждан сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты, в которых будет содержаться информация о гражданине, а также о выданных ему патентов на работу. Об этом сообщила Главного Управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

Изменения такого рода отражены в проекте нового закона "О правовом положении иностранных граждан в РФ". У иностранцев также появится возможность менять цель прибытья в государство, миграционные карты станут электронными.

Предполагается, что оформить необходимые разрешения можно будет на портале госуслуг. Как отмечает портал dailystorm. ru, дактилоскопию планируется вести для иностранцев, которые пребывают в стране более 30 дней.

В то же время, новая редакция миграционного закона предполагает упрощение процедуры получения российского гражданства, а также некоторые послабления для иностранных граждан, пребывающих на территории России.