В Приморье артиллеристы провели масштабные стрельбы

На полигоне "Сергеевский" в Приморском крае состоялись тактические учения артиллерийских подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, в рамках которых прошли масштабные боевые стрельбы.

В рамках практической отработки приемов боевой подготовки, артиллеристам предстояло уничтожить стратегические объекты условного противника: зенитные установки, артиллерийские батареи, командные пункты, а также колонны бронетехники.

Во время артиллерийских манёвров выполнено более 30 боевых задач из самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" и самоходных миномётов "Тюльпан". Противотанковое артиллерийское подразделение успешно отразило атаку танковой колонны условного противника при помощи противотанковой управляемой ракеты "Штурм-С".

К манёврам были привлечены вертолеты Ка-52 "Аллигатор", которые производили разведку и поддерживали артиллерию с воздуха.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в тренировке приняли участие более 700 военнослужащих и было задействовано 250 единиц техники.