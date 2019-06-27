Артиллерия в ЦВО обеспечила прикрытие войск в ходе совершения маршей

Расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" артиллерийской бригады Центрального военного округа, дислоцированной в Кузбассе, в рамках внезапной проверки боеготовности обеспечили артиллерийскую поддержку войск в ходе совершения марша в заданный район.

По замыслу учения в ходе воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов на маршрутах выдвижения колонн были вскрыты засады диверсионно-разведывательных групп условного противника. Для нанесения огневого поражения были задействованы модернизированные 152-мм гаубицы "Мста-Б". Артиллеристы выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на максимальной прицельной дальности — около 25 км, обеспечив безопасное продвижение собственных войск.

Также экипажи мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы ЦВО заступили на боевое дежурство по радиоэлектронной разведке под Екатеринбургом. Подразделения совершили марш в назначенный район, где выполнили задачи по развертыванию и маскировке полевого подвижного пункта управления, ведению радиоэлектронной разведки и пеленгованию источников радиоэлектронного излучения в зоне ответственности с использованием комплексов "Красуха-С4", "Красуха-2О, "Житель", "Борисоглебск". Специалисты РЭБ отрабатывают вопросы по созданию защитных куполов по прикрытию важных объектов от радиоэлектронных атак условного противника.

Отработка учебно-боевых задач проводилась в рамках внезапной проверки боевой готовности соединений и воинскихчастей Центрального военного округа.

"24 июня 2019 г. в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения. Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019". Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня." — Рассказали в российском оборонном ведомстве.

Фото: Pravda.Ru

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