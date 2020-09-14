В Министерстве обороны рассказали об учениях "Кавказ-2020"

В Министерстве обороны рассказали о том, как будут проходить стратегические военные учения "Кавказ-2020".
Как сообщает topwar. ru со ссылкой на Минобороны, в учениях примут участие около 80 тысяч человек, в том числе, военнослужащие из шести иностранных государств.
Кроме, непосредственно, боевых частей, в манёврах примут участие Росгвардия, МЧС, части тылового и технического обеспечения. С российской стороны будут задействованы 250 танков, 450 БМП и БТР, 200 артиллерийских систем. Определенное количество единиц легкой броневой техники предоставит армия Китая.
В сухопутной части манёвров примут участие:
В морской части выступит флот Ирана, который вместе с российскими моряками будет решать задачи в Каспийском и Чёрном морях.
Кроме того, на учениях будут присутствовать международные наблюдатели из шести государств.
Большая часть манёвров пройдет на трех полигонах Южного военного округа: Капустин Яр, Прудбой, Ашулук.
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