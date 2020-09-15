Двухстороннее учение ВВС и ПВО стартовало в Приморье

В Приморье стартовало двустороннее учение сил ВВС и ПВО Восточного военного округа. В нём будет задействована авиация смешанной дивизии, а также силы и средства противовоздушной обороны.
В манёврах примут участие следующие типы вооружения:
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, вооружение и специальная техника были заблаговременно подготовлены к маршу. Кроме того, в рамках учения оборудованы командные пункты, построены фортификационные сооружения и налажена связь.
В ходе манёвров военнослужащие отработают оборонительные навыки, защиту от действия диверсионных групп, совершат марши в заданные районы, а также отразят авианалёт условного противника.
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