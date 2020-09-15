Двухстороннее учение ВВС и ПВО стартовало в Приморье

В Приморье стартовало двустороннее учение сил ВВС и ПВО Восточного военного округа. В нём будет задействована авиация смешанной дивизии, а также силы и средства противовоздушной обороны.

В манёврах примут участие следующие типы вооружения:

истребители Су-35С;

ЗРС С-400;

ЗРПК "Панцирь".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, вооружение и специальная техника были заблаговременно подготовлены к маршу. Кроме того, в рамках учения оборудованы командные пункты, построены фортификационные сооружения и налажена связь.

В ходе манёвров военнослужащие отработают оборонительные навыки, защиту от действия диверсионных групп, совершат марши в заданные районы, а также отразят авианалёт условного противника.