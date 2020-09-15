Подмосковные полицейские уничтожили около тонны конопли

В Московской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Маяк", которое направлено на выявление и уничтожение незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих наркотические и психотропные вещества. Кроме того, полицейские выявляют очаги дикорастущих наркосодержащих растений.

"Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ленинскому городскому округу в ходе рейда обнаружено два участка, расположенных недалеко от деревни Богданиха и посёлка Расторгуево, общей площадью более одного гектара, с дикорастущей коноплей. По результатам исследования, изъятые образцы растений содержат тетрагидроканнабинол и являются наркотическим средством — марихуаной", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В МВД отметили, что путём скашивания и сжигания сотрудники полиции ликвидировали очаги произрастания конопли. Таким образом было уничтожено более тысячи кустов общей массой около тонны.