В Бурятии в мотострелковом соединении Восточного военного округа стартовали сборы с лейтенантами.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, около 130 выпускников высших военных учебных заведений закрепят профессиональные навыки.
Для молодых офицеров организованы занятия по всем аспектам воинской службы. Лейтенанты сдадут зачеты по физической и огневой подготовке, знанию должностных обязанностей, вождению боевой техники.
Занятия будут проходить на базе воинской части и на полигоне "Бурдуны". После завершения сборов молодые офицеры приступят к выполнению своих обязанностей в местах несения службы.
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.