В Бурятии проверят знания молодых офицеров

В Бурятии в мотострелковом соединении Восточного военного округа стартовали сборы с лейтенантами.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, около 130 выпускников высших военных учебных заведений закрепят профессиональные навыки.

Для молодых офицеров организованы занятия по всем аспектам воинской службы. Лейтенанты сдадут зачеты по физической и огневой подготовке, знанию должностных обязанностей, вождению боевой техники.

Занятия будут проходить на базе воинской части и на полигоне "Бурдуны". После завершения сборов молодые офицеры приступят к выполнению своих обязанностей в местах несения службы.