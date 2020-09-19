Мать убитых в Рыбинске детей перестала разговаривать из-за шокового состояния.
Напомним, в убийстве подозревают сожителя женщины Виталия Молчанова. Подозреваемый уже признался в преступлении и был арестован городским судом на два месяца.
"Она сидит и смотрит в одну точку", — сообщила близкая подруга женщины телеканалу НТВ.
В Рыбинск уже вылетел бывший муж женщины и отец детей. Близкие надеются, что он сможет вывести её из шокового состояния.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".