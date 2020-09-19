Мать убитых в Рыбинске детей перестала разговаривать

Мать убитых в Рыбинске детей перестала разговаривать из-за шокового состояния.

Напомним, в убийстве подозревают сожителя женщины Виталия Молчанова. Подозреваемый уже признался в преступлении и был арестован городским судом на два месяца.

"Она сидит и смотрит в одну точку", — сообщила близкая подруга женщины телеканалу НТВ.

В Рыбинск уже вылетел бывший муж женщины и отец детей. Близкие надеются, что он сможет вывести её из шокового состояния.