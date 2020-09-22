На учении "Кавказ-2020" протестируют новую БМП повышенной плавучести, разработанную специально для морской пехоты.
Как сообщает vpk-news.ru, речь идёт о БМП-3Ф. Эти боевые машины пехоты способны вести бой не только на суши, но и могут оказывать огневую поддержку с воды.
Отмечается, что использование БМП-3Ф позволит многократно увеличить боевую мощь соединений морской пехоты, однако окончательное решение будет принято только после испытаний в рамках манёвров "Кавказ-2020". Отмечается, что по сценарию учения новые БМП будут действовать на Каспийском побережье.
БМП-3Ф имеет следующее вооружение:
Подчёркивается, что новая машина, в сравнении с предыдущими модификациями, обладает повышенной плавучестью.
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