На учении "Кавказ-2020" протестируют новую БМП

На учении "Кавказ-2020" протестируют новую БМП повышенной плавучести, разработанную специально для морской пехоты.

Как сообщает vpk-news.ru, речь идёт о БМП-3Ф. Эти боевые машины пехоты способны вести бой не только на суши, но и могут оказывать огневую поддержку с воды.

Отмечается, что использование БМП-3Ф позволит многократно увеличить боевую мощь соединений морской пехоты, однако окончательное решение будет принято только после испытаний в рамках манёвров "Кавказ-2020". Отмечается, что по сценарию учения новые БМП будут действовать на Каспийском побережье.

БМП-3Ф имеет следующее вооружение:

100-миллиметровая пушка 2А40 (служит пусковой установкой ПТУР)

30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42

три 7,62-миллиметровых пулемёта

Подчёркивается, что новая машина, в сравнении с предыдущими модификациями, обладает повышенной плавучестью.